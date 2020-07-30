Украинка Елена Лери в Италии убила своего работодателя: кто она и что произошло

В Италии украинка Елена Лери убила своего работодателя и спрятала его тело на балконе, после чего улетела на родину.

Об этом сообщает Gazetaukrainska.com.

О трагедии узнали еще 2 ноября 2019 года, когда в городе Триест нашли на балконе квартиры тело 75-летнего Либеро Фоти. Труп пролежал там 20 дней, завернутый в два мешка для мусора и укрытый одеялом.

В убийстве подозревают украинку, которая ухаживала и жила вместе с мужчиной. Известно, что они проживали вместе около 10 лет. Тогда Елена пришла работать в дом Фоти. Со временем их отношения переросли в близкиев.

На момент, когда нашли труп, Елены в квартире не было. Полицию и пожарных вызвали соседи, обеспокоенные внезапным исчезновением пары. Правоохранители установили личность и местонахождение женщины, ею оказалась 65-летняя Елена Лери, которая вернулась в Украину, в город Черкассы.

Следователи позвонили ей в Украину и Елена призналась в убийстве и попытке скрыть тело. Она рассказала, что они часто ссорились с Либеро, еще задолго до трагедии. Это подтвердили и соседи.

У Елены обнаружили смертельную болезнь. Потому она решила провести последние месяцы жизни на родине, с дочерью. Однако сожитель начал отговаривать ее, но женщина не хотела менять планы.

В трагическую ночь 12 октября 2019 года, примерно в 05:00, ссора завязалась снова. Итальянец запрещал сиделке оставлять его, угрожая ножом. В схватке женщина ударила его по голове бутылкой и задушила капроновыми колготками.

Пытаясь скрыть тело, она завернув его в целлофановые пакеты для мусора и одеяло, и перетянула на балкон. В тот же день, около 14:00, женщина вылетела из аэропорта Венеции прямым рейсом в Киев, а оттуда доехала до города Черкассы.

Тяжело и неизлечимо больная Елена Лери умерла 5 мая 2020 года.

Трагедию освещали в итальянских СМИ. В телепрограмме Pomeriggio Cinque пригласили в студию свидетелей. Они рассказали жуткие детали истории.

“Фоти был очень плохим человеком. Елена была его жертвой. Он бил свою партнершу и принуждал к половым отношениям втроем. Он был распущенным. Либеро был развратным и лживым. Он страдал диабетом, а когда уровень сахара в крови падал, имел немотивированные, холерические реакции”, – отметил один из гостей студии.

Рассказывают, что пара не контактировала с родственниками и соседями.

“Он заставлял ее ходить дома в бюстгальтере и трусах. Бил ее… Заставлял иметь интимные отношения с другими мужчинами. Она соглашалась, потому что была жертвой, она была доброй женщиной”, – рассказал другой свидетель.

Как сообщал “источник”, 13 января умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом.