Дмитрий Разумков посетил Кременской район

Находясь с рабочим визитом в Луганской области, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе с председателем комитета ВР по вопросам образования и науки Сергеем Бабаком, генерал-лейтенантом, командующим ООС Владимиром Кравченко, председателем Луганской ОГА Сергеем Гайдаем, а также руководителями Кременского района побывали в Кудряшевской школе и ЛОФЦ «Олимп».

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА.



В Кудряшевской СОШ, где сейчас учится около 80 учеников, есть компьютерный класс, актовый зал с современным оборудованием и ремонтом, музей Казачества, столовая, библиотека. На территории школы есть спортивная площадка с тренажерами. 25 лет в заведении существует детская организация «Паланка имени Богдана Хмельницкого», разработана собственная система ученического самоуправления. В 2017 году кудряшевцы получили диплом VIII Международной выставки «Современные учебные заведения» за создание современной качественной системы национального образования. Учителя и ученики школы являются активными участниками научных конференций разного уровня и прочее.



В конце ознакомительного визита с сельским учебным заведением Дмитрий Разумков выразил личное впечатление: «Мне очень понравилась школа, я думаю, что после рассмотрения на парламентском комитете Верховной рады соответствующего обращения (относительно ремонта крыши здания) мы сможем выделить средства на улучшение материальной базы Кудряшевской общеобразовательной школы» .



Также председатель Верховной Рады осмотрел Луганский областной физкультурный центр «Олимп», где продолжаются работы по строительству зала спортивной гимнастики. Для должностных лиц проведена короткая ознакомительная экскурсия о состоянии развития инфраструктуры спортивной базы и проинформированы относительно дальнейших перспектив развития.