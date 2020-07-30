Идеолог “ДНР” Манекин рассказал, зачем России понадобились “республики” Донбасса

Бывший “политконсультант” главарей непризнанной “ДНР” гражданин РФ Роман Манекин сделал заявление о причине создания Россией “республик” Донбасса.

Об этом сообщает Диалог

Манекин подтвердил, что в “Л/ДНР” седьмой год продолжается “бардак по всем направлениям”. Он заверил, что Москву это не волнует.

“Москва проблемы населения Донецка в мелкий микроскоп не видит – это правда! Потому что ничтожная территория… Для АП “республики” – рычаг давления на Украину! В этом качестве задумывались Сурковым”, – заявил российский политконсультант.

Он уточнил, что ставленники Кремля главари “Л/ДНР” выполняют задание, полученное от кураторов.

“Они готовы изображать из себя “рычаг” при условии, что им позволяется грабить население. А москвичи просто не оглядываются на то, что они, эти “МММ”-щики, вытворяют с населением, как его грабят, фактически уничтожают край. При поддержке, а зачастую руками т.н. “силовиков”, – возмутился идеолог “ДНР”.