На Волыни пронесся мощный ураган – печальные последствия показали на видео

В среду, 29 июля, в Гороховском районе Волынской области бушевала непогода – шквальный ветер поломал десятки деревьев в селах и повредил линии электропередач.

Об этом сообщает ТСН.

В центре Горохова большую иву ветром разорвало пополам и бросило на припаркованные рядом авто. К счастью, никто из людей не пострадал.

По словам местных жителей, разрушительный ураган длился около получаса. В соцсетях пишут, что кроме ливня и ветра, в некоторых селах выпал град и побил овощи на огородах.

Как сообщал “источник”, 25 июля на США обрушился мощный ураган. Вихрь находился в 115 км к юго-востоку от города Корпус-Кристи. Ураган перемещался со скоростью 64 км/ч, а максимальная скорость ветра внутри стихии достигала 150 км/ч.