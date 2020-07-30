Новые КПВВ в Луганской области планируют открыть в течение 4 месяцев

Новые КПВВ в в населенных пунктах Золотое и Счастье (Луганская область) планируется открыть в течение четырех месяцев.

Об этом в эфире телеканала «Дом» сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции

По его словам, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построен комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. По КПВВ вблизи города Счастье, то рабочая группа, куда вошли представители Минреинтеграции, органов местного самоуправления и военные, должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.

«Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию», – отметил Замлинский.

Он отметил, что на КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан из неподконтрольных территорий. Там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.

КПВВ «Золотое», единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области, закрыли в 2016 году. Сейчас в Луганской области открыт только один КПВВ в Станице Луганской. .