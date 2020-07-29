Девушка с редким диагнозом 20 лет живет по ночам и выходит под солнце только в скафандре

28-летняя женщина из Марокко с редким генетическим заболеванием вынуждена носить массивную маску-скафандр, потому что солнечные лучи для ее кожи очень опасны.

Об этом сообщает Daily Mail.

В два года у Фатимы диагностировали редкое заболевание — пигментную ксеродерму, генетически обусловленную аллергию на солнце. Воздействие ультрафиолетовых лучей на ее кожу очень жестоко — Фатима покрывается болезненными веснушками.

Кожа Фатимы не может восстановиться после агрессивного воздействия ультрафиолета, который ей грозит не только под прямыми солнечными лучами, но и под некоторыми видами искусственного света. Из-за ксеродермы Фатима подвержена развитию онкологических заболеваний. Поэтому уже больше 20 лет она не была под солнцем без своего скафандра, а активное время суток для девушки — глубокая ночь.

“Ношу скафандр, который называю маской НАСА и перчатки, чтобы защититься от солнцем. Мои дни отличаются от дней других людей — все солнечное время суток я провожу дома и приступаю к своим делам на закате”, – говорит Фатима.

Даже в облачный день Фатиме легко обгореть на солнце, и ее веснушки легко могут превратиться в опухоли, которые придется удалять. Кроме скафандра, Фатима защищает кожу SPF-кремом со степенью защиты 90, который нужно наносить каждый час. Окна в ее доме покрыты специальной пленкой, чтобы не пропустить лишних лучей даже случайно.

Несмотря на множество ограничений, девушка ведет активную жизнь: регулярно публикует посты в Instagram и TikTok, участвует в телешоу, встречается с друзьями и родственниками.

Как сообщал “источник”, британка Кэролл Граер узнала, что у нее рак, случайно брызнув парфюмом себе в глаза. Женщина обратилась к врачам, чтобы те проверили ее зрение после того, как она рассеяла аромат на лицо и потеряла часть зрения на один глаз.