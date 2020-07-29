Девушки Хью Хефнера рассказали о жизни с плейбоем, в которой было все – от секса за минуту до развязных оргий

Этой осенью исполнится три года со дня смерти Хью Хефнера, а о жизни плейбоя и основателя одноименного мужского глянца до сих пор ходят легенды. В 50-х Хефнеру удалось выпустить первый номер Playboy тиражом в 70 тыс. копий – его обложку украсила не просто модель, а сама Мэрилин Монро. С тех пор издатель редко появлялся на публике без эффектной спутницы, а порой и нескольких сразу. Что уж говорить о закулисной жизни в 100-миллионном особняке, где побывали сотни девушек, включая украинскую модель Дашу Астафьеву.

Несмотря на репутацию ловеласа, Хефнер был трижды женат, и с первыми двумя женами прожил по 10 лет. В третий раз он женился лишь в 2012 году, но до этого момента, как признавался сам, число его любовниц уже давно перевалило за тысячу. The Sun вспомнил истории девушек, которые побывали в особняке Хефнера и согласились рассказать о закулисных реалиях.

Хью Хефнер с моделями PlayboyФото: Getty Images

Кендра Уилкинсон: “Мне приходилось здорово напиваться, чтобы пережить те ночи”

С 18-летней Кендрой Уилкинсон издатель познакомился в 2004 году. Тогда девушка согласилась поработать “обнаженной живой статуей” на праздновании его 78-го дня рождения. Вскоре после этого Хефнер предложил ей переехать в его знаменитый особняк и стать его девушкой.

Спустя годы 35-летняя модель вспомнила, что охотно согласилась, но даже не подозревала, что ждало ее впереди: “Я ничего не знала о Playboy, тогда я только-только закончила школу”.

Кендра Уилкинсон, Бриджет Марквардт, Хью Хефнер и Холли МэдисонФото: Getty Images

Девушка не отказывала Хефнеру в сексе, но и призналась, что не получала от этого никакого удовольствия: “Обычно я здорово напивалась по вечерам и не думала о завтрашнем дне. Мне приходилось много пить или курить травку, чтобы пережить те ночи”.

Свой секс с Хефнером Уилкинсон описала как “минутное дело”, которое напоминало ей рутинную работу: “Смену сдал, смену принял. Это была история вовсе не об удовольствии”.

Кендра УилкинсонФото: Getty Images

Модель съехала от Хефнера в 2008 году вскоре после того, как повстречала своего будущего мужа – футболиста Хэнка Баскетта. Тем не менее, Уилкинсон осталась в хороших отношениях с издателем и даже приняла предложение отпраздновать ее свадьбу в его особняке.

Кристал Харрис (Хефнер): “Я была женой Хью. Он научил меня любви”

Модель и тревел-блогер Кристал Харрис переехала в особняк Хефнера в 2009 году, где на тот момент уже жили сестры-близняшки Кристина и Карисса Шэннон. Хефнеру было 82 года, ей – на 60 лет меньше.

Через два года Хефнер расстался с близняшками, чтобы узаконить свои отношения с Харрис. Пара запланировала свадьбу, но модель отказалась от предложения всего за два дня до церемонии. Тогда же, отвечая на расспросы журналистов, девушка проговорилась, что ее и Хефнера объединял лишь секс, который зачастую длился “две секунды”.

Хью Хефнер и Кристал ХаррисФото: Getty Images

В 2012 году плейбою все же удалось убедить модель выйти за него замуж, так Харрис стала его третьей супругой. Уже после смерти издателя она вспоминала, что познакомилась с Хефнером, будучи студенткой, но позже он сумел изменить ее мировоззрение: “Он научил меня любви. Научил доброте. Он подарил мне жизнь, правда”.

Как стало известно позже, перед смертью 91-летний Хефнер, состояние которого оценивалось в $50 миллионов, завещал ей лишь жилье стоимостью $5 млн.

Изабелла Джеймс: “По пятницам мы ходили к Хефнеру за “карманными”

В свое время жительница Польши Изабелла Катарина Каспшик эмигрировала в Канаду. Позже переехала в Калифорнию, где получила образование в области юриспруденции.

Вскоре после этого судьба свела девушку с Хефнером и уже в 2002 году она приняла предложение переехать в тот же знаменитый особняк. Позже Изабелла рассказала о том, что все “сожительницы” издателя получали недельные “карманные” в размере $1000. При этом плейбой спонсировал любые пластические операции.

Хью Хефнер и Изабелла Джеймс (в розовом) в компании девушекФото: Getty Images

“Каждую пятницу мы ходили в комнату к Хью, ждали там пока он выгребет все собачье дерьмо с ковра, а потом просили наши “карманные”, – рассказала модель. – Мы ненавидели это. Он постоянно находил, к чему прицепиться в наших отношениях – то ему не хватало гармонии между девочками, то чьего-то активного участия в секс-вечеринках, которые он устраивал в спальне”.

Холли Мэдисон: “Оргии были дважды в неделю”

На момент знакомства с Хефнером одна из его самых знаменитых спутниц Холли Мэдисон работала в сети ресторанов фаст-фуда. Однажды она приняла приглашение посетить вечеринку в бассейне знаменитого особняка, а после этого стала в нем частой гостьей. В 2001 году девушка переехала к Хефнеру.

Холли Мэдисон (слева), Хью Хефнер и Бриджет МарквардтФото: Getty Images

В 2015 году Мэдисон выпустила автобиографическую книгу “В кроличьей норе”, в которой рассказала о регулярных оргиях, в ходе которых Хефнер накачивал девушек седативами. По словам модели, среди прочих “сожительниц” издателя она была его любимицей.

Карла Хоуи: “Никому не разрешалось приводить в гости мужчин”

30-летняя модель перебралась в особняк Хефнера в 2011 году, но уже довольно скоро заскучала в компании далеко немолодого плейбоя. По словам девушки, Хефнер был настолько стар, что со стороны казалось, будто он не мог и пошевелиться.

Карла ХоуиФото: Getty Images

Помимо этого Хоуи рассказала о строгих правилах, которые распространялись на всех “сожительниц” издателя. “К 9 часам вечера все должны были быть дома. Никому не разрешалось приводить в гости мужчин. Нарушишь правила – вылетишь навсегда, – вспомнила модель. – Однажды его супруга Кристал проводила DJ-сет далеко от дома, и ей было бы удобно переночевать там же. Но она все равно вернулась домой под утро”.