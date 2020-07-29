Переболевший коронавирусом певец Андреа Бочелли призвал бойкотировать карантин

Весной итальянский оперный певец Андреа Бочелли переболел коронавирусом, но это не убедило его в необходимости строгих карантинных мер. 61-летний исполнитель заявил, что из-за карантина чувствовал себя “униженным и оскорбленным”, сообщает BBC.

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“Я не мог выйти из дома, хотя не совершал никаких преступлений”, – сказал Бочелли, предположив, что опасность пандемии преувеличена. Такое заявление тенор сделал на конференции в Сенате Италии, где присутствовали оппозиционные политики.

Бочелли признался, что не подчиняется правилам карантина, потому что не считает правильным или полезным оставаться дома. “В моем возрасте мне нужно солнце и витамин D”, – сказал он, предложив другим гражданам “отказаться от соблюдения правил”. Также он думает, что шумиха вокруг Covid-19 была раздутой, поскольку он не знает никого, кто попадал в реанимацию.

“Давайте откажемся следовать этим правилам. Давайте читать книги, передвигаться, знакомиться, разговаривать, вести диалог, – сказал он. – У меня восьмилетняя дочь, и немыслимо, что детям придется прятаться под масками и ходить в школу, разделенную кусками плексигласа”.

Позже Бочелли заявил, что его комментарии “неправильно поняли”, а его фонд помог многим людям с коронавирусом.

В Италии в настоящее время в общественных местах и магазинах запрещено появляться без маски, а обязательная дистанция должна составлять 1 метр. Театры и концертные залы принимают максимум по 200 зрителей в помещении и 1000 на открытых площадках.