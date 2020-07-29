Срок эксплуатации – 25 лет: противопожарная и автотракторная техника лесхозов Луганщины изношена

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Василий Кузевич осмотрел лесопожарную станцию на территории Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, которая оборудована телесистемами наблюдения для оперативного выявления возгораний в лесных массивах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В целом, для своевременного обнаружения лесных пожаров на Луганщине создана сеть из 24 пожарно-наблюдательных вышек, из которых 15 – оборудованы современными телевизионными системами наблюдения. Однако, имеющаяся противопожарная и автотракторная техника физически и морально изношена, ее поддержание в рабочем состоянии требует значительных финансовых затрат, 80% техники эксплуатируется более 25 лет. Она нуждается в замене, а противопожарный инвентарь (ранцы, пожарные рукава) – обновлении », – отметил Василий Кузевич.

Также он сообщил, что по подсчетам дополнительно необходимо 10 пожарно-наблюдательных вышек, 12 телесистем наблюдения, 14 пожарных автомобилей и 30 лесопожарных модулей.

Напомним, что глава Гослесагенства Василий Кузевич находится с рабочим визитом в Луганской области. В ведомстве назвали предварительные убытки от лесных пожаров в области.