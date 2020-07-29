Представители “Нафтогаза” посетили Станицу Луганскую и предложили ряд полезных проектов: детали

С целью реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей Станицу Луганскую посетили представители “Национальной акционерной компании” Нафтогаз Украины “.

Об этом сообщает Станично-Луганская РГА.



Советник первого заместителя председателя правления “Нафтогаза” Эдуард Кругляк в сопровождении директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталия Сурая встретились с председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным.

Совместно осмотрели центр Станицы, районный дом культуры, прошлись по центральным улицам, осмотрели прилегающие территории зданий “Ощадбанка”, “Приватбанка”, детского сада, будущего ЦНАПа, пенсионного фонда, здания, где расположена миграционная служба. Следующим объектом был КПВВ.

При осмотре вышеуказанных объектов, представители “Нафтогаза” совместно с представителями местной власти обсудили и предварительно определились с местами и объектами реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей. А именно установка солнечных панелей для энергонезависимости социальных объектов, установление лавочных локаций, на которых жители и гости Станицы смогут отдохнуть и зарядить мобильные телефоны, установление энергонезависимого уличного освещения.

На КПВВ обустройство дополнительных мест ожидания и отдыха, крытых парковочных мест, крышей которых будут служить солнечные панели. А производимая ими электроэнергия будет использоваться для освещения прилегающей территории КПВВ.