Модель Эшли Грэм в рекламе купальников отказалась от фотошопа и показала реальное тело

Через 7 месяцев после рождения ребенка модель Эшли Грэм снялась в честной рекламе купальников Swimsuits for All. Активистка, отстаивающая принципы бодипозитива, отказалась ретушировать растяжки на животе. “Я хочу, чтобы люди видели, кто я”, – объяснила она смелое решение в интервью People.

Фото: people.com

“Меня всегда спрашивают, что убрать, что отретушировать? И я сказала: “Ничего”. Хочу, чтобы все знали, как я выгляжу на самом деле, кто я такая. Потому что у каждого из нас есть своя история, – рассказала Грэм. – У многих женщин возникают проблемы с образом своего тела, с уверенностью. Я хочу, чтобы они поняли: у всех нас есть вещи, которые общество говорит нам прикрывать. Но зачем нам это делать? Вот я своим телом горжусь”.

Фото: people.com

Фотосессию устроил муж Эшли Грэм, модный фотограф Джастин Эрвин. Его работы полностью устроили звезду подиумов и глянцевых обложек.

“Это выглядит просто, красиво и мощно. Я теперь больше вешу. У меня растяжки, и вначале мне действительно пришлось уговаривать себя: “Хорошо, раз тело поменялось, нужно изменить и мышление”. Но после этой фотосессии я почувствовала себя такой уверенной, потому что решила: “Да. Я хорошо выгляжу. Я чувствую себя хорошо. Это мое новое тело матери”.

Фото: people.com

Фото: people.com