Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в посторонней помощи, получат социальную помощь: детали

По инициативе Президента Украины Министерство социальной политики последовательно работает над повышением социальных гарантий наиболее уязвимых категорий граждан, прежде всего – граждан пожилого возраста.

Решением Правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн), сообщает Урядовий портал

Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.