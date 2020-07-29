Европе грозит всплеск безработицы из-за коронавируса – Bloomberg

По мнению исследователей Европейского центрального банка, уровень безработицы, вероятно, увеличится в конце этого года, ведь ущерб, нанесенный европейским рабочим местам из-за вирусных блокировок, может быть лишь временно приостановлен.

Об этом сообщает Bloomberg.

Программы Furlough позволили сохранить миллионы на заработной плате, что позволило таким странам, как Германия, Франция или Испания, избежать массового скачка безработицы, который произошел в США с начала пандемии. Но вялое восстановление означает, что некоторые компании не смогут позволить себе вернуть всех работников.

Центральные банки продолжают подчеркивать, что рынок труда является основным риском, и почему многие правительства пытались продлить программы, обеспечивающие максимальную защиту рабочих мест.

“Следует ожидать, что не все работники, работающие по краткосрочным схемам и временно уволенные, смогут вернуться на свои прежние рабочие места, – отмечают экономисты в бюллетене, – как следствие, в краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост безработицы в зоне евро”.

Анализ ЕЦБ, использующий данные пяти крупнейших экономик региона, показывает, что сектор потребительских товаров, производства, отдыха и туризма пострадал больше всего с тех пор, как в начале этого года разразился кризис.

Важно также отметить, что публикации на веб-сайте о работе действительно продолжают сигнализировать о том, что спрос на рабочую силу остается слабым.

“Если отзыв о временной безработице произойдет не в полной мере, скачок уровня разделения рабочих мест может привести к дальнейшему ухудшению условий на рынке труда”, – считают исследователи ЕЦБ.

Ранее “источник” сообщал, что уже ни для кого не секрет, что процесс заражения коронавирусом SARS-CoV-2 может иметь общую симптоматику с разными заболеваниями, среди которых грипп или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Но при этом о коронавирусной инфекции в организме может свидетельствовать и диарея.