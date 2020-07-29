Подросток решился на страшный шаг в годовщину смерти матери – он очень хотел быть с ней

14-летний Кейден Кантлоу из Колчестера (Великобритания) совершил самоубийство, бросившись под поезд. Мальчик не смог пережить потерю матери, которая ушла из жизни ранее. Мальчика считали тихим, и никто не знал о той страшной трагедии, которая была в его душе. Смерть ребенка стала большим ударом для его отца и брата, а потому они призвали всех больше внимания уделять психическому здоровью подростков.

Об этом пишет The Sun.

Подростка описывали как спокойного и тихого, но его сердце было разбитым – Кейден лишил себя жизни, чтобы быть “снова в объятиях мамы”.

“Он был тихим парнем, всегда улыбался. Он решил отправиться к маме, он просто хотел быть снова в ее объятиях”, – сказал 49-летний папа мальчика Винни.

За несколько дней до самоубийства Кейдена, его отец Винни разместил в Facebook трогательный пост как дань памяти покойной жене Мишель.

После смерти Кайдена семья Кантлоу намерена стимулировать молодых людей говорить о своем психическом здоровье.

“Мужчинам особенно трудно пережить потерю. Именно это произошло с Кайденом. Если вы будете держать все в себе, то со временем оно может взорваться”, – сказал брат Кайдена.

Семья мальчика встречалась с учителями и сверстниками Кайдена в школе “Гилберд”, куда он ходил, и они рассказывали, что подросток всегда улыбался и был хорошим со всеми своими друзьями, ничего не показывая снаружи.

Как сообщал “источник”, в Одессе 4 июля нашли мертвым 17-летнего подростка, об исчезновении которого родители сообщили 30 июня. Парень погиб, бросившись в высокую трубу заброшенной школьной котельной. Таким образом он якобы повторил сюжет своей книги, которую мечтал выдать.