Под Винницей игра с сестрой обернулась для маленького ребенка страшной смертью

Во вторник, 28 июля, в селе Строинцы маленький мальчик рукой коснулся оголенного кабеля, который был под напряжением и погиб от полученных травм.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области

Мальчик играл во дворе вместе с 5-летней сестрой. Их родители в это время находились в доме. Когда родные услышали шум и выбежали на улицу, то увидели на земле сына. Они пытались помочь ребенку, вырвали у него из рук электрический провод, однако травмы, полученные мальчиком в результате поражения током, оказались несовместимы с жизнью.

Следствием открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой “несчастный случай”).

В ходе расследования будет установлено надлежащим ли образом родители выполняли свои обязанности по уходу за малолетними детьми.

Ранее “источник” сообщал, что в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел пожар, где едва не погиб ребенок.