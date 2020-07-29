Задержание в Беларуси боевиков ЧВК “Вагнера”: всплыли громкие данные о россиянах

В Беларуси заявили, что задержанные накануне боевики являются наемниками частной военной компании (ЧВК) “Вагнера”.

Об этом сообщает “Белта”.

По данным издания, под Минском задержали 32 боевиков, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Правоохранители говорят, что получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Отмечается, что они прибыли в гостиницу Минска в ночь с 24 на 25 июля и покинули отель 27 июля, направившись в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко посетил войсковую часть, где ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста. Сотрудники ОМОНа противостояли “участникам акций протеста”, которых также изображали сотрудники милиции.

Ранее “источник” сообщал, что в Беларуси 15-19 июля был проведен телефонный опрос, в котором приняло участие 2200 респондентов. Результаты показали, что за действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на очередных выборах президента готовы проголосовать 8,4% опрошенных, в то же время 65,4% опрошенных заявили, что проголосуют за кандидата Светлану Тихановскую.