Оля Полякова показала стальной пресс и ответила на вопросы о своей фигуре

Оля Полякова знает, как привлечь интерес аудитории. Украинская певица опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав кубики пресса, золотистый загар и головокружительно длинные ноги. “На даче! Пошла готовить кабачковую икру”, – написала она.

Фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Пользователи соцсети рецепт икры спрашивать не стали, засыпав Полякову вопросами о фигуре. На некоторые из них 36-летняя артистка ответила без лишнего кокетства.

“Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядеть? Красотка!” – удивляются в комментариях. “Никаких залов! Только свежий воздух”, – ответила Ольга, которая неоднократно публиковала видео своих домашних тренировок.

“Оля, сколько ты весишь? Как по мне – 45”, – распереживалась одна из фанаток. “65”, – поправила ее певица. Также она призналась, что длина ее ног при росте 1,8 м – 126 см.

Один из поклонников заметил, что на фото грудь певицы меньше, чем в клипах, на что она ответила: “Ну а что, и на даче подкладывать?” Такая откровенность понравилась подписчикам, и они наградили ее двумя тысячами лайков.