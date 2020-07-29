Оля Полякова показала стальной пресс и ответила на вопросы о своей фигуре

Оля Полякова знает, как привлечь интерес аудитории. Украинская певица опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав кубики пресса, золотистый загар и головокружительно длинные ноги. “На даче! Пошла готовить кабачковую икру”, – написала она.
Пользователи соцсети рецепт икры спрашивать не стали, засыпав Полякову вопросами о фигуре. На некоторые из них 36-летняя артистка ответила без лишнего кокетства.
“Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядеть? Красотка!” – удивляются в комментариях. “Никаких залов! Только свежий воздух”, – ответила Ольга, которая неоднократно публиковала видео своих домашних тренировок.
“Оля, сколько ты весишь? Как по мне – 45”, – распереживалась одна из фанаток. “65”, – поправила ее певица. Также она призналась, что длина ее ног при росте 1,8 м – 126 см.
Один из поклонников заметил, что на фото грудь певицы меньше, чем в клипах, на что она ответила: “Ну а что, и на даче подкладывать?” Такая откровенность понравилась подписчикам, и они наградили ее двумя тысячами лайков.
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