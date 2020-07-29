Потребуется 5 лет, чтобы расчистить пепелище и залесить территорию после лесного пожара на Луганщине

Убытки от масштабного пожара на Луганщине, в ходе которого выгорело почти 8000 гектаров леса, могут составлять около 4-5 миллиардов гривен.



Об этом сообщил председатель Гослесагентства Василий Кузевич в ответ на вопрос hromadske.

«В Северодонецком выгорело около 1500 гектаров, и убытки составляют более 1 млрд грн. Если мы экстраполируем убытки на остальные сгоревшей площади, то убытки составят около 4-5 млрд грн », – сказал Кузевич.

Начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко уточнил, что окончательной цифры нет из-за того, что посчитаны только убытки по Северодонецкому лесхозу, убытки же по Новоайдарскому лесхозу продолжают подсчитывать.

«Нужно примерно 5 лет на то, чтобы убрать горелый лес и залесить данный массив. Сколько на это нужно денег, мы еще не знаем, потому что лес прогорел не весь, остались участки зеленого, здорового леса. Но там, где у нас погорел молодняк, мы его уберем, и уже в этом году осенью посадим первые лесные культуры », – сказал Головченко.

Также он сообщил, что площадь лесов на подконтрольной территории Луганщины составляет 200 000 гектаров. Таким образом, за несколько дней лесного пожара, выгорело почти 4% леса.