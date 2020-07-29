На оккупированном Донбассе вспыхнул мощный пожар – дым застилает все вокруг

В городе Торез, Донецкой области, вспыхнул сильный пожар, который видно на большом расстоянии.

Об этом сообщает “hochu domoy” в Twitter.

Сообщается, что пожар произошел в районе ул. Поповича, 9, в Торезе.

Судя по фото с места событий на Донбассе, можно сделать вывод, что это не маленькое возгорание – очень много дыма.

На месте работают спасатели ГСЧС.

Что стало причиной пожара – выясняют специалисты.

Как сообщал “источник”, в результате масштабного лесного пожара, который вспыхнул вблизи Северодонецка Луганской области в начале июля, погибли четыре человека. В Новоайдарскую больницу тогда доставили десятки пострадавших, среди которых были тяжело травмированные.

Также сообщалось, что 22 июля, в Луганской области в результате обстрела возник лесной пожар. Возгорание произошло вблизи села Лопаскино Новоайдарского района. Там загорелась сухая трава и молодой лес. Пожар тушили более 70 человек.