В одной из квартир северодонецкой двухэтажки рухнул потолок. ВИДЕО

В Северодонецке двухэтажке в одной из квартир обвалился потолок. В квартире в то время никого не было. Дом построили 70 лет назад.

Как рассказал Суспільному пресс-секретарь обслуживающей компании “Жилсервис Світанок” Валентин Ткалич, потолок отремонтируют за счет обслуживающей компании.

По словам владельца квартиры Романа Ящука, потолок упал из-за того, что сосед снизу делает ремонт. Мужчина написал заявление в полицию.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств.

Жительница дома Нина Бантюкова сообщила, что жители считают свой дом аварийным. Соответствующее заявление написали в горсовет.

“В прошлом году, я добилась, чтобы поставили маяки, чтобы наблюдать, будет ли дом дальше разрушаться или нет, маяки поставлены, но здесь вопрос в другом. Было сказано, что никаких строительных работ в квартирах делать нельзя”, – говорит Нина Бантюкова.

По словам заместителя председателя государственной архитектурно-строительной инспекции Дмитрия Новодрана, чтобы признать дом аварийным, должна собраться специальная комиссия со специалистами.

Сейчас коммунальщики подсчитывают стоимость ремонтных работ.

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу. В квартире в то время никого не было.