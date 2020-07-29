Вышла за сигаретами: в страшном ДТП со “скорой” в Харькове двое детей потеряли мать

В страшном ДТП с каретой скорой помощи в Харькове погибла мать двух детей – она вышла поздно вечером за сигаретами.

Об этом сообщает “Объектив”.

По словам родственника погибшей в ДТП Леонида Солтанова, “скорая” сбила женщину, когда она возвращалась из магазина. У нее осталось двое детей и муж.

“Никто даже внимания не обращает на пешеходный переход – как перли, так и прут. Надо поставить светофор на этом проклятом участке. Здесь столько людей уже погибло – море. На моей памяти человек уже 11 полегло там”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, ранее возле города Буча (Киевская область) на Варшавской трассе произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Также в Киеве произошла дорожная авария с участием автомобиля, буса и машины скорой медицинской помощи.