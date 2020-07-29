Кузевич: Имеющейся численности пожарной охраны мало для предотвращения и ликвидации лесных пожаров на Луганщине

Находясь сегодня с рабочей поездкой на Луганщине, Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Василий Кузевич осмотрел последствия лесных пожаров, которые произошли в начале июля на территории Боровского лесничества Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Решением Правительства, при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, на днях было выделено 24,3 млн гривен для ликвидации последствий лесных пожаров. Гослесагентство оперативно предоставило план мероприятий, чтобы ускорить фактическое выделение средств на Луганщину », – сообщил Василий Кузевич .

Также он обратил внимание на то, что существует проблема разработки пожарищ, древесина из которых имеет ограниченный спрос на рынке. Необходимы значительные средства для их расчистки и лесовосстановления. Накладывается и проблема близости к линии разграничения.

«В целом, несмотря на значительное недофинансирование, лесоводы Луганщины прилагают максимум усилий для противодействия лесным пожарам. Так, устроено более 3,2 тыс. км минерализованных полос, проведен уход за ними на 14,2 тыс. км, перекрыто 366 единиц внеплановых дорог. Охрану лесов от пожаров обеспечивают 8 государственных лесхозов, в составе которых функционирует 27 лесных пожарных станций. Численность ведомственной пожарной охраны составляет 385 человек. Сегодня этого количества недостаточно для эффективной работы по предупреждению и ликвидации пожаров », – отметил Председатель Гослесагентства .