Возгорание авто в Лисичанске: появились детали спасения водителя из пылающей машины. ВИДЕО

Сегодня, около 8 утра, в Лисичанске, водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2106, на улице Дибровка, внезапно остановился. В это время неподалеку находились полицейские и увидели, что неожиданно из машины начал виднеться дым. Инспекторы сразу поспешили на помощь водителю, но тот был без сознания.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Водителя, который не подавал признаки жизни, патрульные вытащили из автомобиля на безопасное расстояние и по очереди начали делать сердечно-легочную реанимацию. На время мужчину удалось привести в чувство.

“Полицейские положили его в стабильное боковое положение и постоянно контролировали наличие пульса. Но человек не приходил в сознание и переставал дышать. Полицейские делали сердечно-легочную реанимацию до самого приезда медиков. Через несколько минут подоспела бригада скорой и мужчину экстренно госпитализировали”, – сказано в сообщении.

В это время приехала пожарная и погасила горящую машину и сухую траву вокруг нее.