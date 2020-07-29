В Украину идет холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, к чему готовиться

В Украину приближается холодный атмосферный фронт, благодаря которому на севере стране 30 июля жара ослабнет до 25-28 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, на Западе Украины сохранится 24-28 градусов тепла, а вот на Востоке и Юге жара продлится – тут ждут ее ослабления 31 июля – 1 августа.

В центральной части страны ожидается высокая температура воздуха, до 29-33 градусов, разве в Винницкой немного будет ниже, + 28 + 29 градусов.

Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом вероятны 30 июля в западных областях Украины, частично на Севере и в Харьковской области. Ближе к вечеру они придут к центральной части.

На остальной части страны сохранится сухая погода.

В Киеве дождь ожидается вечером 29 июля, а также местами завтра, 30 июля. В четверг в течение дня ожидается 26-28 градусов.

А вот 31 июля и 1 августа температура воздуха в столице составит 21-23 градуса, а 1 августа еще и ожидается дождь.

Напомним, что в начале августа в Украине немного похолодает, в некоторых областях возможны осадки.