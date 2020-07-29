У Беларуси внезапно заявили о задержании десятков боевиков ЧВК

В среду, 29 июля, в Беларуси заявили, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).

Об этом сообщает “Белта”.

По предварительным данным, задержание произошло ночью, подробности не сообщаются.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко посетил войсковую часть, где ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста. Сотрудники ОМОНа противостояли “участникам акций протеста”, которых также изображали сотрудники милиции.

Ранее “источник” сообщал, что в Беларуси 15-19 июля был проведен телефонный опрос, в котором приняло участие 2200 респондентов. Результаты показали, что за действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на очередных выборах президента готовы проголосовать 8,4% опрошенных, в то же время 65,4% опрошенных заявили, что проголосуют за кандидата Светлану Тихановскую.