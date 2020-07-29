Разумков: Больше всего хочется, чтобы со временем КПВВ стали только памятником истории

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в Донецкой области посетил военную часть А 0135-II в городе Часов Яр и КПВВ «Майорское». Он пообщался с командованием ООС и Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, а также с руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

Об этом сообщается на сайте ВРУ

“Рад сегодня побывать в гостеприимной Донецкой области. Надеюсь, что вскоре она будет еще и мирной, и это будет долгосрочно. Возвращение наших людей, наших территорий и восстановления наших границ такими, какими они были до 2014 года, – это то, чего мы все ожидаем “, – отметил Председатель Верховной Рады Украины.

В Часовом Яре командующий объединенных сил проинформировал Председателя Парламента о ситуацию безопасности в районе проведения операции объединенных сил, а руководство местных администраций доложило о социально-экономической ситуации в регионах.

На КПВВ Дмитрий Разумков ознакомился с особенностями функционирования контрольного пункта вблизи линии разграничения и осмотрел пункт оказания помощи населению ГУ ГСЧС в Донецкой области.

“К сожалению, сегодня на КПВВ мы не увидели людей, но надеюсь, что когда ситуация с распространением коронавируса будет лучше, когда действительно произойдет полное прекращение огня, контрольный пункт заработает в полную мощность. Но больше всего хотелось бы, чтобы со временем КПВВ стали только памятником истории “, – подчеркнул Председатель Парламента.

Он также осмотрел поврежденные после обстрелов дома вблизи контрольного пункта. “Сегодня существует несколько проблем по восстановлению этого жилья. Первая – это бюджет, ведь для наполнения “антиковидовского” фонда по всем отраслям было очень серьезное уменьшение расходов. И второе – это необходимость того, чтобы на фронте действительно сохранялась тишина. Это долгосрочный и системный процесс, но надеюсь, что при подготовке госбюджета на 2021 этот вопрос будет учтен Кабмином “, – отметил Председатель Верховной Рады.

Дмитрий Разумков также отметил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях. “Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности – это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов. Считаю, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов – их надо проводить, однако это нельзя делать для политического пиара. Если жизнь и здоровье людей таким образом подвергаться опасности – выборы того не стоят “, – подчеркнул он.