В Украине новый всплеск коронавируса – за сутки заболело больше 1000 человек

В Украине за сутки, 28 июля, зафиксировали 1 022 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Общее число зараженных в нашей стране достигло отметки в 67 597 человек, от осложнений вируса скончались 1650 человек.

По данным ведомства, с начала пандемии вирус смогли побороть 37 394 пациента.

Больше всего за сутки новых случаев заражения зафиксировали в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве.

Всего же в мире вирус подтвердили у более чем 16,6 миллиона человек, от его осложнений погибло более 659 тысяч пациентов.

Ранее “источник” сообщал, что рост показателей новых заражений COVID-19 по всему миру и в Германии в частности позволяет предположить о начале второй волны заболеваемости.