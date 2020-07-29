Кравчук отреагировал на идею Зеленского назначить его в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отреагировал на заявление нынешнего главы государства Владимира Зеленского о том, что он может возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Соответствующее заявление Кравчук сделал в комментарии “источнику”.

“Пока мне никто ничего не предлагал”, – сказал он.

Кравчук добавил, что говорить о чем-либо рано.

“Президент назвал мою кандидатуру. Лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис, скажут, я буду думать, принимать решения”, – подчеркнул он.