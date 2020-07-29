Эксклюзивное видео с места провала асфальта у Рады – работа “кипит”

На месте провала асфальта возле Верховной Рады Украины “кипит” работа – причиной ЧП стал прорыв трубопровода.

Об этом сообщил с места событий корреспондент “источник TV”.

По его словам, ремонтники пока не говорят, когда смогут завершить работы. Место провала оградили.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве по адресу улица Кловский спуск, 14/24, произошел провал асфальта. Это было вызвано обильными осадками, которые выпали в столице Украины в ночь на 6 мая.

Также в Киеве на улице Вадима Гетьмана произошла авария на инженерных сетях “Киевводоканала”, в результате чего провалилась часть дорожного покрытия на проезжей части.