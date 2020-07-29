Два человека умерли за сутки: в Киеве более 130 новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки, 28 июля, коронавирус подтвердили у 132 жителей столицы.
Об этом сообщает Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
В течение суток от осложнений вируса скончались 2 человека, всего же вирус унес жизни 132 киевлян.
Всего в столице зафиксировано 7932 случаев заражения коронавирусом.
За минувшие сутки вирус выявили у:
- 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет
- 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
- 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.
Среди зараженных за сутки и 3 медика.
В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов, остальные остались на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки вирус побороли 47 человек, в сего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева
Напомним, что в Украине за сутки, 28 июля, зафиксировали 1 022 новых случая заражения коронавирусом.