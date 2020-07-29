Два человека умерли за сутки: в Киеве более 130 новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки, 28 июля, коронавирус подтвердили у 132 жителей столицы.

Об этом сообщает Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

В течение суток от осложнений вируса скончались 2 человека, всего же вирус унес жизни 132 киевлян.

Всего в столице зафиксировано 7932 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки вирус выявили у:

54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет

66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.

Среди зараженных за сутки и 3 медика.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов, остальные остались на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки вирус побороли 47 человек, в сего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева

Напомним, что в Украине за сутки, 28 июля, зафиксировали 1 022 новых случая заражения коронавирусом.