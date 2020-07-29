Зеленский прокомментировал перемирие на Донбассе

Без прекращения огня не может быть и речь о завершении войны и возвращении территорий.

Об этом глава государства сообщил во время открытия нового корпуса больницы “Охматдет”, передает 24 канал.

“Прекращение огня – это главный пункт минского процесса. Это просто главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории. Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Потому что это 410 километров контактной линии и проконтролировать все – очень сложно”, – пояснил Владимир Зеленский.

Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства. Однако в случае действий противника, которые будут выходить за рамки договоренностей, украинские военные будут иметь право на мощный отпор. По мнению президента, судьба перемирия зависит от действий России.

“Что касается той стороны, то все зависит от Российской Федерации, сможет ли она все контролировать, сможет придерживаться тех договоренностей, которые у нас были”, – отметил глава государства.