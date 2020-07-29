В Лисичанске на трассе сгорел автомобиль

29 июля в 8:24 в Службу спасения на телефон “101” поступило сообщение о том, что горит автомобиль марки ВАЗ 2106 по ул. Генерала Потапенко г. Лисичанск.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство

Дежурный караул 38-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, прибыв на место происшествия, приступил к тушению.

Пожар в 8:31 локализован, в 8:57 ликвидирован.

К тушению привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Причина пожара устанавливается.