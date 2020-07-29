Украину разделят на “зоны”: в Минздраве назвали главные ограничения с 1 августа

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о новых правилах карантина, которые начнут действовать в Украине с субботы, 1 августа.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Украину разделят на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

“Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны… В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны”, – сказал министр.

Каким образом будут делить на зоны

Он заверил, что Минздрав уже имеет четкие критерии, как будут определяться зоны.

“Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне. Вся эта информация будет размещена на ресурсах Минздрава, будут соответственно госборды, где вы сможете посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации”, – добавил Степанов.

Правила зеленой зоны

Он отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране – масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

“О массовых мероприятиях – не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства “, – сказал Степанов.

Глава Минздрава рассказал о пересечении границ между зеленой и красной зоной.

“В красной зоне будет ограничено движение транспорта – городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону. Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц – это или город, или район”, – отметил министр.

Текущая ситуация в стране

По состоянию на утро, 29 июля, в Украине зафиксировали 1 022 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число зараженных в нашей стране достигло отметки в 67 597 человек, от осложнений вируса скончались 1650 человек.

По данным ведомства, с начала пандемии вирус смогли побороть 37 394 пациента.

Больше всего за сутки новых случаев заражения зафиксировали в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве.

Ранее “источник” сообщал, что рост показателей новых заражений COVID-19 по всему миру и в Германии в частности позволяет предположить о начале второй волны заболеваемости.