Алексей Резников временно возглавит ТКГ: кто он и что может измениться

Украинскую делегацию на переговорах в Минске временно возглавит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом стало известно во время онлайн-конференции “Минский процесс: постепенный успех или политический тупик”

“Сегодня я есть первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в состав делегации”, – сказав Резников.

По его словам, пока нет указа президента об изменении состава делегации Леонид Кучма официально остается ее главой. Поскольку нового руководителя Украины в ТКГ должен лично назначить президент Владимир Зеленский.

Алексей Резников – родился 18 июня 1966 года во Львове. В 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франка, специальность “правоведение”, диплом с отличием.

В 1991 г. – соучредитель брокерской компании “Галицкие ценные бумаги” (Galicia Securities).

В 1994 г. – получил Свидетельство про право на осуществление адвокатской деятельности.

В 1999-2002 гг. – заместитель председателя Центра развития украинского законодательства в г. Киеве.

В 2000-2006 гг. – учредитель компании “Правис”. Позднее известна как “Резников, Власенко и партнеры”, далее – Magisters (в результате слияния с юридической фирмой “Магистр и партнеры”).

В 2004 – адвокат кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко в Верховном суде Украины по делу о признании выборов президента Украины недействительными (третий тур), совместно с Сергеем Власенко.

В 2011-2014 гг. – главный юрисконсульт Адвокатского бюро “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры” (как следствие слияния с юридической фирмой “Магистр и партнеры”). По совместительству – адвокат и партнер АО “Меджистерс”.

С ноября 2018 возобновил юридическую практику в качестве партнера “Юридической фирмы “Астерс”.

В 2008-2014 годах – депутат Киевского городского совета VI созыва, избранный от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

С июня 2014 года – депутат Киевского городского совета VII созыва. Председатель Комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

С июня 2014 по 2015 год – заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета.

С 2015 года советник Киевского городского головы на общественных началах.

С апреля 2016 по сентябрь 2018 года – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

С 18 сентября 2019 года – представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, Алексей Резников назначен вице-премьером – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее “источник” сообщал, что возможные изменения анонсировал в эфире “источник TV” представитель в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ в Минске Сергей Гармаш. Он сказал, что после выхода из состава Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске бывшего президента Украины Леонида Кучмы состав российских представителей также может поменяться, что, вероятно, “оживит” Минский процесс.