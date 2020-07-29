В Минреинтеграции рассказали некоторые детали о создании КПВВ в Счастье

Украинская власть решает, где можно будет обустроить КПВВ в Счастье Луганской области, о чем недавно была достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в программе «На самом деле Донбасс» в эфире телеканала «ДОМ» , сообщает Укринформ

«Есть последние договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы об открытии двух КПВВ . Это в Золотом, на подконтрольной украинскому правительству территории уже построены определенные комплексы зданий и сооружений. Это связано с режимной территорией, также сервисной территорией, где смогут люди получать те или иные услуги, а также говорится о Счастье », – сообщил он.

По словам чиновника, со стороны украинских властей в Счастье уже ведутся работы и подыскивается место, где в ближайшем будущем будет оснащен комплекс контрольного пункта въезда-выезда.

«Буквально на этой неделе рабочая группа, в которую вошли представители и Минреинтеграции, а также других, прежде всего местных органов власти, определяет вместе с военнослужащими, где именно можно будет обустроить, собственно, и режимную территорию, и сервисную территорию для наших граждан», – прокомментировал ситуацию заместитель министра.

Он также заявил, что по условиям договоренностей оккупационной власти группировок «ДНР» и «ЛНР» на строительство КПВВ, как в Золотом, так и в Счастье, дано четыре месяца.

«В рамках договоренностей определены сроки в пределах четырех месяцев. То есть мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная власть все-таки выполнит свои обязанности и смонтирует или построит определенный комплекс зданий и сооружений, чтобы наши граждане все-таки каким-то образом могли зайти на подконтрольную украинскому правительству территорию. И, со своей стороны, мы также приняли обязательства в Счастье, поскольку в Золотом уже построено, предусмотреть те необходимые для наших людей помещения », – рассказал Замлинский.