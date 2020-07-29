Ефремова доставили в суд по делу о смертельном ДТП – появились видео

Известного российского актера Михаила Ефремова, который является подозреваемым в смертельном ДТП в Москве, доставили в суд, где сегодня, 29 июля, состоится предварительное слушание по его делу.

Об этом сообщает “РИА Новости”.

По данным агентства, Ефремов покинул квартиру в сопровождении судебного пристава в маске и кепке, на вопросы журналистов не отвечал.

Судебное заседание начнется в 11:00. По законам РФ данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Интересно, что адвокаты актера не примут участие в слушании из-за занятости в других делах. Несмотря на это, заседание состоится, а в его рамках будет решаться вопрос о переносе.

Напомним, что Ефремов, который после совершения смертельного ДТП находится под домашним арестом, перестал злоупотреблять спиртным и много читает.