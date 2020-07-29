Водоканал в Рубежном почти год самовольно сбрасывал сточные воды в Северский Донец

Государственная экологическая инспекция в Луганской области на прошлой неделе направила в коммунальное предприятие «Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» претензию на добровольную уплату 1 млн 598 тыс 728 грн за нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

“Это довольно длинная история о самовольном сбросе сточных вод из очистных сооружений в реку Северский Донец без разрешения на специальное водопользование, которое длилось с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года. Данный факт является сверхнормативным сбросом загрязняющих веществ в реку”, – сообщил глава Госэкоинспекции.

Он отметил, что в прошлом году предприятию составили предписание, но через два месяца инспекторы зафиксировали факт его невыполнения , предприятие продолжало загрязнение реки Северский Донец сточными водами.

Объем сброшенных в реку сточных вод составил 2 млн 257 тыс 227 м³.

“Северский Донец является самой большой рекой и важнейшим источником пресной воды Востока Украины, бассейн которой расположен на территориях Харьковской, Донецкой и Луганской областей. При современном уровне водопотребления природные механизмы самоочищения уже не в состоянии справиться. Проблема загрязнения и истощения реки значительно обострилась в последние годы” – добавил Андрей Малеваный.