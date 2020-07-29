“Дети должны учиться”: в Минздраве сделали важное заявление о работе школ с 1 сентября

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.

Об этом он сказал в эфире “Сніданку з 1+1”.

По его словам, у Минздрава есть четкая позиция, что ученики с сентября должны вернуться за парты.

“Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем количестве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября”, – подчеркнул министр.

По словам Степанова, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

“Завтра будет окончательное решение относительно правил (пребывания учащихся в школах, – “источник”). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети”, – сказал Степанов.

Ранее “источник” сообщал, что обучение в украинских школах с 1 сентября начнется в тех областях, в которых ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет отвечать критериям Минздрава. В “красной” зоне учебные заведения не откроют.