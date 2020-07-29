“ЛЭО” намерено обесточить сразу четыре водоканала в Луганской области

Из-за долгов водоканалы в Попасной, Рубежном, Лисичанске и Кременной находятся под угрозой обесточивания. “Луганское энергетическое объединение” пока не называет сроки отключений, но заявило, что ситуация “неутешительная”.

Свое решение энергокомпания мотивирует тем, что с 1 августа 2020 снято ограничение для операторов системы распределения электрической энергии по отключению водоканалов.

22.07.2020 принято Кабинетом Министров Украины Постановление №641 “Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”.

Согласно п. 49 оно вступает в силу с 1 августа 2020.

Данное Постановление №641 не содержит для операторов систем распределения электрической энергии запрета осуществлять отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий (пункт Постановления КМУ от 20.05.2020 №392, который содержал такой запрет , отменен Постановлением №641).



“Сейчас образовалась неутешительная ситуация с предприятиями-водниками, которые имеют перед Обществом немалые долги. В случае непогашения задолженности, будем вынуждены обесточить от электроснабжения должников”, – заявили в пресс-службе “ЛЭО”.