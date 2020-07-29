Жан Беленюк бросил вызов нардепам – на такое решится не каждый

Нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк бросил вызов первому вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку и его брату Николаю, он присел с мужчиной на спине, а затем предложил им повторить это.

Видео Беленюк опубликовал в Instagram.

“Передаю этот спортивный челлендж братьям Стефанчукам. Парни, давайте сделаем это вместе”, – говорит Беленюк на видео.

“Хоть и передал его братьям Стефанчукам, попробовать повторить может каждый желающий, главное при этом быть осторожным”, – написал нардеп в посте, прикрепив также и фотографию с братьями Стефанчуками.

Ранее “источник” сообщал, что на первую годовщину существования своей партии народные депутаты от “Слуги народа” сделали себе интересный подарок – конфеты с названием партии и изображением президента Украины Владимира Зеленского. Говорят, что “Рошен” не употребляют принципиально.