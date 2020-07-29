Украинскую делегацию в ТКГ временно возглавил Резников

Временно исполнять обязанности главы украинской делегации в переговорах в Минске будет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

Об этом заявил сам Резников во время онлайн-конференции “Минский процесс: постепенный успех или политический тупик”, информирует “ДС”.

“Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду некоторое время управлять этими процессами”, — заявил вице-премьер.

В то же время Резников подчеркнул, что окончательное решение примет президент Владимир Зеленский.

28 июля представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма покинул ТКГ.