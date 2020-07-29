+1 новый случай COVID-19 в Луганской области

Положительный тест обнаружен у жителя Беловодского района, заболевшего пневмонией.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 123 человек.

Из них выздоровели – 90; лечатся – 32 (10 – в стационаре:4 – КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 5 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 1 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 22 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 6,06%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 июля (на 9:00) в Украине 67597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1650 летальных, 37394 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1022 новых случая. Всего проведено 998 299 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.