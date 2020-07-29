На Луганщине за взятку будут судить налоговика

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора одного из отделов управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ Государственной налоговой службы в Луганской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Следствием установлено, что в июне 2020 сотрудник налоговой службы за невмешательство в предпринимательскую деятельность по реализации табачных изделий получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен.

Правоохранители задержали налоговика непосредственно во время получения взятки.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Справка: санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.