Аномальная жара и заморозки: синоптики обескуражили украинцев прогнозом на август

В августе в Украину придет все тепло, которое недодали нам первые два месяца лета. В связи с этим в августе может выпасть минимальное количество осадков.

Как заявил в комментарии “Сегодня” синоптик Леонид Горбань, август будет стабильно жарким и сухим.

В начале месяца ожидается комфортная прохлада с небольшими осадками, температура от 22 до 27 градусов. Именно в первые дни месяца вероятны дожди и ливни, но они будут очень теплыми.

Резкое повышение температуры синоптик прогнозирует с 5 августа – днем до 35 градусов в тени. Уже к 10 дню месяца Украина достигнет отметки в 37 градусов, но такая жара продержится всего пару дней.

Второй пик аномальной жары придется на 19 августа и день-два до него и после него в зависимости от региона, уточнил синоптик. А вот после этого страну ожидает три дня дождей и понижение температуры вплоть до 20 градусов.

Третий пик жары в стране прогнозируется к концу августа, но он будет не таким жестким.

Как отметил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, в конце августа на поверхности почвы вероятны заморозки, кроме южных и большинства центральных областей.

“Из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Сейчас в Украине периоды сильной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. Такие перепады стихии можно назвать климатическим шоком. Лето в этом году может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября, да и вся осень будет теплой”, – уточнила в свою очередь начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Напомним, что в начале августа в Украине немного похолодает, в некоторых областях возможны осадки.