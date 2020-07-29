Семья медведей ворвалась в дом и устроила “пир” на кухне – увиденное поразило хозяев

Семья медведей пробралась в дом в Анкоридже (США), когда хозяев не было дома, и устроила пир на кухне.

Об этом сообщает The Sun.

Три маленьких черных медведя бродили на кухне и ели все, что попадалось им на глаза, когда вернулись собственники дома.

Шокирующее видео, снятое хозяйкой, показывает, как один медведь зависает на кухонной стойке над раковиной и ест, а два находятся на полу возле заднего входа.

Но еще больше удивляет то, что мать медведей ждала их на улице.

Чиновники Аляски рекомендуют жителям размещать еду в недоступном для медведей месте, иначе они могут нагрянуть в гости. Если кто-то вступает в контакт с медведем, ему советуют сохранять спокойствие.

Как сообщал “источник”, ранее наглый медведь пытался ворваться в дом и очень удивился, что ему не рады.