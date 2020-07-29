Женщина приехала на отдых в Одессу и умерла – причина напугает многих

В Одессе женщина, приехавшая в город на отдых, внезапно почувствовала себя плохо, после чего обратилась к врачам – медики боролись за ее жизнь, но безуспешно.

Об этом сообщает ТСН.

44-летняя туристка из Ивано-Франковска скончалась в больнице. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с отеком легких – врачи диагностировали коронавирус.

По словам медиков, ситуацию усугубили хронические болезни и избыточный вес пациентки.

“Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени – около 200 килограмм. Другие тяжелые сопутствующие заболевания”, – заявила руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Отмечается, что сейчас устанавливается, где именно останавливалась женщина и с кем контактировала.

Как сообщал “источник”, в Украине за сутки, 28 июля, зафиксировали 1 022 новых случая заражения коронавирусом.