Акула растерзала женщину, плававшую в море с дочерью – ученые говорят о страшной опасности

27 июля в районе Нью-Йорка белая акула напала на 63-летнюю жительницу города и убила ее. В этот момент погибшая Джули Головач отдыхала в воде с дочерью.

Как пишет Mirror, в момент нападения мать и дочь плавали примерно в 20 метрах от берега.

Неожиданно акула начала тащить женщину под воду, а ее дочь начала плыть в сторону берега и кричала о помощи. На помощь женщине бросились спасатели и неравнодушные люди, но спасти ее не удалось.

Скорее всего, акула приняла женщину за тюленя, так как та была в гидрокостюме.

Комиссар патруля морской пехоты штата Мэн Патрик Келихер уточнил, что в этом районе было несколько нападений акулы на тюленей, у которых потом были обнаружены следы укусов.

При этом официальные представители штата говорят, что огромная акула может оставаться в районе острова Бейли до сих пор. В связи с этим они уже предупредили местных пловцов и гребцов, чтобы те были внимательными. Ученые говорят, что нападения могут повториться.

Напомним, что в Одесской области в селе Курортное на мужчину напали дельфины.