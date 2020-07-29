Журналист показал ранее неизвестное видео обстрелов Луганска боевиками в 2014 году

Луганчанин Алексей Шитов летом 2014 года стал свидетелем минометных обстрелов, которым подвергали Луганск боевики “ЛНР”, чтобы потом возложить ответственность на ВСУ. Снятое видео он опубликовал в Youtube и до сих пор оно оставалось малоизвестным. На видео обратил внимание журналист Денис Казанский.

“Луганчанин зафиксировал обстрелы на видео. По звуку хорошо слышно, что миномет стреляет в городе, а через несколько секунд снаряд падает в соседнем районе. Таким образом, имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же “ополченцы”. Автор выложил ролик еще в 2014 году, и все это время видео было в открытом доступе, но просмотров практически не было. Я наткнулся на него случайно, и считаю его чрезвычайно важным свидетельством, которое необходимо распространить”, – сообщил журналист.

Ссылка на видео Алексея Шитова здесь