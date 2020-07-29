Археологи обнаружили церковь, которой более 1000 лет – она хранила интересную тайну

Израильские археологи обнаружили христианскую церковь возрастом 1300 лет с богато украшенными мозаичными полами. Скорее всего, она являлась частью монастыря.

Как пишет “РИА Новости” со ссылкой на Израильское управление древностей, церковь обнаружили при раскопках в деревне Кфар-Кама недалеко от горы Фавор.

Открытие смогли сделать во время раскопок, которые были подготовительными работами перед строительством детской площадки в Кфар-Кама.

“Церковь размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, притвор и центральный зал. Особенностью этой церкви является наличие трех апсид (молитвенных ниш), в то время как большинство церквей имели лишь одну апсиду. Неф и проходы были вымощены мозаикой, которая частично сохранилась. Их красочное оформление отличается геометрическими узорами, а также синими, черными и красными цветочными орнаментами. Особой находкой стал маленький реликварий, каменный ящик, служивший хранилищем для священных реликвий”, – говорит журналистам руководитель раскопок Нурит Фейг.

Исходя из данных радиолокационной проверки, рядом также есть и другие помещения, которые предстоит раскопать.

Ученые уточнили, что еще 60-х годах прошлого века в деревне Кфар-Кама уже была найдена небольшая церковь с двумя часовнями. Она была построена в первой половине шестого века.

При этом “новая” церковь может говорить о важности этой христианской деревни, которая была основана в византийский период недалеко от горы Фавор и почитается верующими как место Преображения Иисуса Христа.

Напомним, что в Измире (Турция) обнаружили римский саркофаг с золотой диадемой во время строительства.