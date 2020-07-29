Сеть взорвали забавные фото животных с людьми – так вот кто настоящие великаны

В интернете опубликовали забавные снимки животных, которые кажутся настоящими великанами по сравнению с людьми.

Соответствующие снимки собрала Bored Panda.

На них зафиксированы разные животные с людьми – и они точно удивят многих.

“Мы часто слышим о самых больших животных, которые легко могут выше или больше людей в два, три, а некоторые в десять раз. Но насколько они велики?” – говорится в подписи к фото.

Как сообщал “источник”, ранее рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”.

Также навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.